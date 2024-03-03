أطباء يكشفون الموعد المناسب لتناول وجبة الإفطار

يوصي الأطباء بضرورة تجنب تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر خوفًا من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

الموعد المناسب لتناول الإفطار

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، أكد الأطباء أن الأشخاص الذين يتناولون الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة للإصابة بالسكر مقارنة بأولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا، بينما يرفع تناول العشاء بعد الساعة العاشرة من فرص الإصابة بنفس المرض.

كما يشير الأطباء إلى أهمية التفكير في موعد تناول الإفطار لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، فمن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.

جدير بالذكر إن مرض السكري 2 يرتبط بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.

كما إن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكرًا.