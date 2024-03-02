تظهر أثناء النوم.. علامات مفاجئة تكشف إصابتك بمرض السكري

يتأثر نوم مريض السكري كثيرًا بمستويات السكر لديه، إذ يختلف الأمر لدى من يعانون من نقص السكر فى الدم، وكذلك من يعانونه من ارتفاعه.

تأثير مرض السكري على النوم

ووفقًا لما ذكره موقع "كيورا"، هناك أعراض تظهر على المريض بارتفاع السكر فى الدم مثل العطش الحاد، والجوع الشديد، وكثرة التبول، هذه العلامات التي تؤثر بشكل كبير على إمكانية النوم بشكل متواصل، وبالتالى تصيبه باضطراب النوم.

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في الوقت نفسه، يؤثر ارتفاع السكر فى الدم على حالة الأعصاب، وبالتالى على الأطراف ما يؤدى إلى الشعور ببعض الآلام أو المشكلات أثناء الاستغراق في النوم، في حين يعانى مريض انخفاض سكر الدم من إفراز الجسم لهرمون الأدرينالين، الذى يسبب العرق الشديد والقلق، وبالتالي ينتج عنه صعوبة التخلص من اضطرابات النوم.

وبدورهم، يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بضرورة متابعة هذه الأعراض أثناء النوم سواء عند ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، مع استشارة الطبيب المختص لضبط معدلات السكر فى الدم.