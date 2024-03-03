هالاند يعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أحرز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفا في مباراة فريقه أمام جاره اليونايتد والتي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 18 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز صدارته في جدول ترتيب الهدافين .

هالاند وجوارديولا





عزز هالاند تصدره ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بوصوله للهدف الـ18 ليصبح الفارق بينه وبين أقرب منافسيه أوليه واتكينز مهاجم أستون فيلا إلى هدفين بعدما أحرز الأخير هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام لوتون تاون.



فيما يأتي محمد صلاح ثالثا برصيد 15 هدفا رغم غيابه عن آخر جولتين بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث كانت آخر أهدافه في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.



بينما يحتل جارود بوين لاعب وست هام المركز الرابع برصيد 14 هدفا متساويا دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث بنفس الرصيد.

خلفهم يأتي بوكايو ساكا نجم آرسنال برصيد 13 هدفا بعدما سجل هدفا في مباراة الجانرز أمام نيوكاسل يونايتد الأخيرة.

