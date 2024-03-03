هالاند يقود مانشستر سيتي أمام اليونايتد في الدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام اليونايتد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد



حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: كاي ووكر - روبن دياز - ستونز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - بيرناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: جيري دوكو - إيرلنج هالاند - كيفين دي بروين.



يأتي ترتيب مانشستر سيتي قبل مواجهة اليونايتد في وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، بينما يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.