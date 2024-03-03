الأهلى المصرى وماستركارد يطلقان بطاقة دورى أبطال أوروبا الائتمانية

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إطلاق بطاقة UEFA Champions League الائتمانية بالتعاون مع ماستركارد، الراعى الرسمى لدورى أبطال أوروبا.

وتعد هذه البطاقة الأولى من نوعها فى مصر، حيث تقدم مجموعة من المزايا الفريدة لحاملى بطاقات البنك الأهلى المصري؛ بما فى ذلك الحصول على استرداد نقدى على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ومن خلال إطلاق هذا المنتج المبتكر، والذى سيعزز الشراكة طويلة الأمد بين ماستركارد والبنك الأهلى المصرى، سيتم ضم شرائح جديدة من العملاء، وخاصةً عشاق كرة القدم من الشباب، ويعكس التعاون بين الكيانين التزامهما المشترك بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع اختيارات الشعب المصرى المفضلة.

أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين البنك الأهلى المصرى وماستركارد، الراعى الرسمى لدورى أبطال أوروبا، والذى يعد من أبرز مسابقات كرة القدم ويتنافس فيه أفضل الفرق الأوروبية ويحظى بشعبية عالية على مستوى العالم.

وصرح أبو الفتوح: «يعزز هذا التعاون الشراكة المثمرة بين الجانبين فى تقديم حلول مالية متنوعة ومبتكرة وفريدة من نوعها، تتيح مزايا حصرية للعملاء من محبى كرة القدم وتمنحهم تجربة فريدة ومتكاملة صممت خصيصًا لتلبية احتياجاتهم».

ومن جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «سعداء بتعاوننا مع البنك الأهلى المصرى لتعزيز تجربة حاملى البطاقات وتجاوز توقعاتهم.

وتُعَد هذه الشراكة شهادة أخرى على التزامنا بربط المشجعين بشغفهم، وبفضل شراكتنا مع دورى أبطال أوروبا لأكثر من 25 عامًا، تفتح البطاقة الجديدة أبوابًا للاستمتاع بمجموعة من الامتيازات الفريدة، ما يعكس جهودنا المستمرة فى جعل كل تجربة لا تُقدّر بثمن».

وأشار كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى إلى أن البطاقة الجديدة تمنح محبى كرة القدم تجربة ثرية تمكنهم من الجمع بين شغفهم بالرياضة والاستفادة من منتجات البنك الأهلى المصرى وخدماته».

وأضاف: «يمكن للعملاء الحصول على هذه البطاقة الجديدة بحد ائتمانى يبدأ من 3000 جنيه مصرى حتى 250 ألف جنيه مصرى كحد أقصى، وذلك وفقًا لاحتياجات كل عميل. نهدف إلى تشجيع العملاء الحاليين والجدد على استخدام وسائل الدفع الرقمية فى معاملاتهم المالية والاستفادة من النقاط والمكافآت، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمزايا الحصرية الأخرى، ما يسهم بشكل كبير فى التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد».

وفى هذا الإطار، قالت إنجى برعى، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد فى مصر:

«لا يقتصر عملنا فى ماستركارد على تسهيل المعاملات فقط، بل نسعى لربط الأشخاص حول العالم بشغفهم. وبمناسبة الاحتفال بمرور أكثر من 25 عامًا من الشراكة مع دورى أبطال أوروبا، صنعنا تجربة استثنائية فريدة من نوعها تعكس شغف المصريين بكرة القدم.

ومن خلال إطلاق هذه البطاقة، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، ندعو حاملى البطاقات وعشاق كرة القدم لخلق لحظات لا تُنسى والاستمتاع بامتيازات حصرية، والاحتفال برحلات مصممة خصيصًا لهم - تجربة حقًا لا تقدر بثمن».

تتيح البطاقة الجديدة فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات دورى أبطال أوروبا، شاملة الإقامة والسفر، بالإضافة إلى جوائز خاصة ومميزة لحاملى البطاقة الائتمانية من خلال الحملات الترويجية.

كما تقدم أيضًا مميزات حصرية أخرى يقدمها البنك الأهلى المصرى وتشمل استرداد نقدى بقيمة 10% شهريًا على المشتريات عبر الإنترنت بحد اقصى 125 جنيه للبطاقة، كما تتيح إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة 3 شهور للمشتريات بحد اقصى 10 آلاف جنيه سنويًا من خلال خدمة «التقسيط عبر الهاتف» وفقًا للشروط والأحكام.