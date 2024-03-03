الأيتام ونفقات الحياة

إيمان محمد الدمرداش أرملة توفى زوجها منذ 5 سنوات تاركا لها بنتين فى مراحل التعليم، «فاطمة» 17 سنة فى الصف الثالث الثانوى و«يارا» 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى وهى طفلة معاقة وتعانى من عيب خلقى فى الفك منذ ولادتها، وتحتاج إلى علاج شهرى تعجز الأم عن توفير ثمنه، والزوج كان يعمل حدادا والأسرة فقيرة وليس لديها القدرة على نفقات المعيشة وتعليم الأبناء سوى معاش ضئيل وقدره ألف جنيه لا يكفى احتياجات الأبناء من مأكل وملبس ومسكن.

تناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء.