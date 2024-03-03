كارمن على مسرح الأوبرا المصرية

تواصل الثقافة المصرية خطط نشر أهم الأعمال العالمية فى مختلف ألوان الإبداع الجاد حيث تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الأوبرا الشهيرة كارمن، والتى تقدمها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة داليا فاروق، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي وفرقة باليه أوبرا القاهرة مع كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء يومى الأربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس على المسرح الكبير.

أوبرا كارمن وضع موسيقاها الفرنسي العالمي جورج بيزيه والرقصات لـ ارمينيا كامل ، إضاءة ياسر شعلان ، ديكور محمد عبد الرازق وتدور أحداثها في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال فى حبها ، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها، فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال في دور كارمن ، التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا ، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو ، الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا ، السوبرانو كريستين مجدى بالتبادل مع نورا الألفى في دور فراسكيتا ، السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور دونكايير ، التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو ، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور مورال ورامز لباد في دور ليلاس باسيتا .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.