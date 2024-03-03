هالاند يضيف الهدف الثالث للسيتي أمام اليونايتد

استطاع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي أمام نظيره المان يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء هدف هالاند في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، والتي يشهدها ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

وكان فيل فودين قد نجح في تسجيل هدفين متتالين للسيتي في مرمى مانشستر يونايتد، بينما استطاع ماركوس راشفورد تسجيل هدف اليونايتد الوحيد.

ويبحث مانشستر سيتي عن مطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعدما حقق الريدز فوزًا مثيرًا بالأنس أمام نوتينجهام فورست.