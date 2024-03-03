فودين يضيف الهدف الثاني للسيتي أمام اليونايتد

أحرز فيل فودين ثاني أهدافه في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام اليونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



جاء هدف فودين الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة، حيث نجح في إحراز هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 56، بعدما كان السماوي متأخرًا بهدف أمام الشياطين الحمر.

وكان الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، قد سجل هدف التقدم للأحمر في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ويأمل بيب جوارديولا في تحقيق الفوز على اليونايتد، من أجل الاستمرار في ملاحقة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.