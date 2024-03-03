اشتية يؤكد ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأحد، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وفتح مزيد من المعابر مع قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية بوفد من الاتحاد العالمي للمعلمين وموظفي التعليم، برئاسة الأمين العام للاتحاد ديفيد إدواردز، حيث اطلع الوفد على الأضرار التي أصابت قطاع التعليم في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 5500 طالب ومعلم وأستاذ جامعي، وتضررت أكثر من 90% من المدارس الحكومية والجامعات بين هدم جزئي وكامل.

وشدد اشتية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوقه المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، داعيا الاتحاد الدولي للمعلمين إلى التضامن مع معلمي فلسطين وقطاع التعليم خاصة، وقضية الشعب الفلسطيني بشكل عام، ونصرته في المحافل الدولية كافة، وفضح جرائم الاحتلال والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.