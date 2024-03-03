اتفاق وقف إطلاق النار.. إسرائيل تطلب أسماء أسراها الأحياء

ما زال اتفاق وقف إطلاق النار، يسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث يأمل متابعين في إبرام الصفقة قبيل الشهر الكريم.

جهود مصرية سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء عليها، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة قبيل شهر رمضان، موضحة أن الوسطاء ووفد حماس وصلوا إلى القاهرة لإجراء محادثات.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير إلى أن إسرائيل تطالب بضمانات بشأن مستقبل الرهائن قبل الحضور.

إسرائيل قبلت اتفاق وقف اطلاق النار

وكشف مسئول أمريكى، عن أن إسرائيل قبلت بشكل أو بآخر الاتفاق، إلا أن الإعلام الإسرائيلي قال إن حماس ترفض القول ما إذا كان أيا من الرهائن لا يزال على قيد الحياة، لذلك فإن إسرائيل لن تشارك.

وقالت الولايات المتحدة إن توقف إطلاق النار لسنة أسابيع سيشهد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

عملية عسكرية فى مدينة حمد شمال خان يونس

وفي الوقت الحالي شرع جيش الاحتلال الإسرائيلى بعملية عسكرية فى مدينة حمد شمال خان يونس جنوبى قطاع غزة، بعد أن حاصرها بالدبابات، وقصف محيطها على مدار عدة ساعات جوا وبرا، فيما بات يعرف بالأحزمة النارية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى تهديدات عبر مكبرات صوت تحملها طائرات مسيرة، لإجبار أهالى مدينة حمد على الخروج منها إلى مناطق يزعم أنها "آمنة"، فى المواصى ودير البلح، بينما كانت دباباته تربض على تلال مقابلة للمبانى السكنية بعد أن أقامت فى المكان سواتر ترابية.

وجاء فى التهديد: "إلى كل المقيمين فى منطقة مدينة حمد السكنية، أنتم فى منطقة قتال خطيرة، جيش الاحتلال يعمل فى منطقة سكنكم".