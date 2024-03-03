الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وول ستريت: تحول صورة إسرائيل في أمريكا بسبب حرب غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نقلت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية عن دمار وأيضًا تحول صورة إسرائيل في أمريكا بسبب الحرب التي تخوضها في غزة.

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ويعتبر الكثير من الأمريكيين أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا جرائم وحرب إبادة وتطهير عرقي تمارسه ضد الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن العديد من الأمريكيين  أصبحوا يعتقدون أن إسرائيل قد ذهبت إلى أبعد من مجرد رد فعل على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت أن الأغلبية في أمريكا صارت لا توافق على تعامل رئيس أمريكا جو بايدن مع الحرب.


وكشف استطلاع “وول ستريت جورنال” أن 42% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس.

وذكر استطلاع “وول ستريت جورنال” أن 60% من الناخبين الأمريكيين صاروا لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

كما اعتبر  33% من الناخبين أن أمريكا لا تفعل مايجب نحو إنهاء الصراع، وأن ما تقوم به لأجل مساعدة الفلسطينيين يعد قليلا.

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