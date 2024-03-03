الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يتقدم على الهلال الليبي في الشوط الأول

فيوتشر
فيوتشر

يتقدم مودرن فيوتشر على الهلال الليبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول الذي يجمع بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

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تامر مصطفى يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

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تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام الهلال الليبي بكأس الكونفدرالية

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موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

أحرز علي زعزع الهدف الأول لصالح فيوتشر في الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد صادق ثاني الأهداف في الدقيقة 45. 
 

بدأ فيوتشر المباراة أمام الهلال بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: جوناثان نجويم ، علي الفيل ، خالد رضا ، باسم علي 
وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي 
هجوم:  أحمد عاطف
 

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