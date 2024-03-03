فيوتشر يتقدم على الهلال الليبي في الشوط الأول

يتقدم مودرن فيوتشر على الهلال الليبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول الذي يجمع بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

أحرز علي زعزع الهدف الأول لصالح فيوتشر في الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد صادق ثاني الأهداف في الدقيقة 45.



بدأ فيوتشر المباراة أمام الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم ، علي الفيل ، خالد رضا ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

