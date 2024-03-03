الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تامر مصطفى يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أعلن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية.

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مدرب الهلال الليبي: مواجهة فيوتشر صعبة للغاية

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موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم ، علي الفيل ، خالد رضا ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم:  أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمد ربيعة ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، محمود شعبان ،  ايبا ، عمر وائل ، علي ياسر


ويستضيف بعد قليل وفي تمام السادسة مساءً على ملعب استاد السلام، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

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