موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

يلتقي فريق مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي ، مساء اليوم، بالقاهرة على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية



وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



القناة الناقلة لمباراة فيوتشر والهلال الليبي

وتذاع مباراة فيوتشر والهلال الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية، مساء اليوم، عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.



ويدير المباراة تحكيميًا البوروندي باسيفيك ندابيها حكم ساحة، ويعاونه البوروندي إيمرى نيونجابو مساعد أول، والأوغندي رونالد كاتينيا مساعد ثان، والأوغندي شيلانجيت علي حكم رابع، فيما يراقب المباراة محمد علي من جيبوتى.

ترتيب المجموعة الأولى بالكونفدرالية

1-اتحاد العاصمة الجزائري 10 نقاط

2-مودرن فيوتشر 8 نقاط

3-الهلال الليبي 6 نقاط

4-سوبر سبورت 4 نقاط