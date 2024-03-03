تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام الهلال الليبي بكأس الكونفدرالية

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي مودرن فيوتشر نظيره الهلال الليبي، مساء اليوم، فى المواجهة التى ستجمع بين الفريقين، على ستاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

ويلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر والهلال الليبي

وتذاع مباراة فيوتشر والهلال الليبي عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.