أسعار النفط تستقر مع ترقب السوق لمؤشرات عن الفائدة بأميركا

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، فيما يترقب المستثمرون بيانات أميركية من المنتظر أن تقدم المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بواقع 36 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش.

وينقضي أجل عقد أبريل الخميس، وتراجع عقد مايو الأكثر نشاطا بواقع 39 سنتا إلى 81.76 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 26 سنتا إلى 78.28 دولار للبرميل.

وينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم وهو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، ضمن بيانات اقتصادية أخرى تصدر اليوم. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 2.7 مليون برميل.

كما أن تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من تحالف أوبك+ مطروح أيضا.

ولكن محللي "إيه.إن.زد" قالوا في مذكرة "مع استمرار ضبابية آفاق الطلب، نعتقد أن أوبك ستمدد اتفاق الإمدادات الحالي حتى نهاية الربع الثاني".