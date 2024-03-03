جمال موسيالا يصفع إدارة بايرن ميونخ

رفض جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ تجديد عقده مع النادي البافاري في الفترة المقبلة وأبلغ ناديه بذلك.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عقد موسيالا يمتد حتى صيف 2026 مع بايرن ميونخ، ورفض تجديد عقده مع النادي البافاري.



وتابعت أن إدارة نادي بايرن ميونخ قدمت عرضا لجمال موسيالا يشمل راتبا 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



وواصلت أن هناك أندية إنجليزية تهتم بالتعاقد مع موسيالا في الفترة الأخيرة على رأسهم مانشستر سيتي وليفربول.



ويعتبر موسيالا من أبرز النجوم الشابة في الساحة الكروية في الفترة الأخيرة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، رغم تراجع نتائج الفريق البافاري.



وسجل موسيالا 9 اهداف بالإضافة لصناعة 4 آخرين ليصل مجمل أهدافه إلى 13 هدفا خلال 28 مباراة هذا الموسم.



وأنضم موسيالا إلى اللاعبين الرافضين للاستمرار مع بايرن ميونخ بعد رفض جوشوا كيميتش تجديد عقده.

