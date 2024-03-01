فرايبورج يتعادل مع بايرن ميونخ في اللحظات الأخيرة

نجح فرايبورج في الخروج متعادلًا أمام نظيره بايرن ميونخ بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق لاعب فرايبورج كريستيان جونتر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من البقاء.

فيما أدرك البفاري التعادل من خلال ماتياس تيل في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من قبل لاعبي بايرن ميونخ، حيث أتت بثمارها، بعدما أحرز اللاعب جمال موسيالا هدف التقدم في الدقيقة 75، لكن اللاعب لوكاس هولير سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، لينتهي اللقاء بنتيحة التعادل 2/2.

بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة، بينما يأتي فرايبورج في المركز التاسع ب 30 نقطة.

في سياق متصل، يجد توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ خطر الإقالة من تدريب بايرن ميونخ، حيث جاءت نتائج العملاق الألماني سلبية في كثير من المواجهات خلال الفترة الأخيرة.