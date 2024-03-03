الإمارات تؤكد سعيها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أكدت الإمارات سعيها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها بذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) .

وجدد نائب رئيس المجموعة وليد علي المنصوري، تضامن الإمارات الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، التي يحتاج فيها سكان قطاع غزة للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع.. مستعرضا دور بلاده من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو خارجها.