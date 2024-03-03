مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 4619.58 نقطة مرتفعًا 64.7 نقطة، وبنسبة 1.42 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4554.85 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و289 ألفًا و318 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 90.1 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 53 مليونًا و260 ألفًا و29 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.282 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.85 مليار ريال عُماني.

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم المصرية

تباين أداء مؤشرات الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 998ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر23 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 32ر0% ليبلغ مستوى 33ر29058 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2ر0% مسجلاً 98ر7291 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 01ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 18ر10238 نقطة.

الأسهم البحرينية:

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 2,009.03 نقاط، بارتفاع قدره 3.61 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 759.44 نقطة، بارتفاع قدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونًا و169 ألفًا و863 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 400 ألف و420 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.