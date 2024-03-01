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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تستهل تعاملات مارس على ارتفاع بدعم "التكنولوجيا"

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-3-2024، مدعومة بصعود الأسهم العالمية بعد بيانات أميركية إيجابية عن التضخم، بينما يأمل المستثمرون في أن يتخذ التضخم بمنطقة اليورو اتجاها نزوليا مماثلا ويبحثون عن دلائل جديدة على تيسير السياسة النقدية.

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البورصة تربح 11.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

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الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع

 

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 8:11 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في أكثر من ستة أسابيع. والمعنويات مرتفعة إلى حد ما في أسواق الأسهم مع تسجيل المؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك مستويات قياسية مرتفعة، الخميس، عقب بيانات التضخم الأميركية وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها 1.1 بالمئة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم في المنطقة، الذي ارتفع إلى خانة العشرات في عام 2022، يتحرك نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة.

في تحديثات الشركات، قفز سهم دايملر تراك أكثر من 11 بالمئة بعدما زادت الشركة الألمانية لصناعة الشاحنات توزيعات الأرباح وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم على خلفية تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في 2023 قبل استقطاع الضرائب.

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