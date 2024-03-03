سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس بالليجا

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس في الخامس والربع من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الأتلتي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: هاريو هيرموسو، جابريا باوليستا، فيتسل.

الوسط: صموئيل لينو، بابلو باريوس، كوكي، دي بول، يورينتي.

ااهجوم: ممفيس ديباي، ألفارو موراتا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 52 نقطة، بينما يحل ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 42 نقطة.