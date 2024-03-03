«شباب الصحفيين» من الإسكندرية: إقبال كبير من المواطنين على «كلنا واحد» للسلع الغذائية

رصدت جبهة شباب الصحفيين الإقبال الجماهيري الكبير على مبادرة "كلنا واحد" للسلع الغذائية داخل محافظة الإسكندرية والتي أطلقتها وزارة الداخلية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان الكريم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد من الإسكندرية: قررنا أن تكون عروس البحر المتوسط سابع محافظة تقوم الجبهة بزيارتها لتفقد مبادرة "كلنا واحد" بعد المنيا وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية حيث وجدنا زحام شديد من الأهالي على شراء السلع الغذائية وغير الغذائية وياميش رمضان نظرا لجودة المعروض والتخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى 40%.

وأضاف طواله أن توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بزيادة منافذ المبادرة إلي 2148 منهم 2031 منفذ و6 معارض رئيسية و44 معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات وقوافل بالميادين والشوارع الرئيسية من خلال منافذ أمان التابعة للوزارة أسعدت المواطنين ورسمت الفرحة في قلوبهم والبهجة على وجوههم وإيمانا من دور وزارة الداخلية الكبير والواضح في المشاركة المجتمعية والقضاء على المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب.

وتابع رئيس الجبهة: مستمرون في زيارة "كلنا واحد" في كل محافظات مصر وهننزل إلي أهالينا الطيبين في كل مكان نتحدث معهم ونتعرف على آرائهم بالصوت والصورة من على أرض الواقع.