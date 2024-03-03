العين الإماراتي يعلن غياب نجمه عن مباراة النصر السعودي

أكد نادي العين الإماراتي غياب مهاجمه التوجولي لابا كودجو عن مباراة النصر السعودي المقرر لها غدا الإثنين في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدأ مباراة العين والنصر في الساعة السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.



أكد نادي العين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "X" أن الجهاز الطبي بالفريق قرر عدم المخاطرة بـ لابا كودجو بعد الإصابة التي تعرض قبل مواجهة النصر من أجل إتمام تعافيه قبل مباراة الإياب.



ويلتقي العين أمام النصر غدا الإثنين على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

