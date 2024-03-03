الدوما الروسي يطالب بزيادة عدد مقاعد الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية

أفاد نائب رئيس مجلس الدوما، بوريس تشيرنيشوف بأنه من الضروري الاستمرار في زيادة عدد مقاعد الميزانية للطلاب الأجانب في جامعات روسيا، وكذلك الانتباه إلى القارة الإفريقية في مسائل تطوير دراسة اللغة الروسية كلغة أجنبية هناك.

وأوضح تشيرنيشوف على هامش "مهرجان الشباب" العالمي: "هنا من الضروري العمل على قضية التعليم في وزارة التعليم العالي بشكل جيد، إذا أننا قمنا بحالة مماثلة مؤخرا، عندما زدنا عدد أماكن الميزانية للطلاب من دولة نيبال. لذا فإنه علينا أن نستمر".

وأشار تشيرنيشوف إلى أن مثل هذا السؤال أثير في اجتماع بين رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيس البرلمان النيبالي.

وأضاف تشيرنيشوف: "التعليم الروسي، تنافسي اليوم، ووالعلوم الرئيسية بالنسبة لنا هي الطب والتكنولوجيا والزراعة وقضايا النقل، وهذه هي مزايانا اليوم، والطلب على هذه المجالات مرتفع (على المستوى الدولي)".

ونوّه تشيرنيشوف بضرورة تطوير شبكة من الدورات التحضيرية للأجانب وإنشاء مدارس لتعلم اللغة الروسية كلغة أجنبية في بلدان مختلفة من العالم.

وأكد تشيرنيشوف: "يجب أن نولي اهتماما خاصا للقارة الأفريقية، هنا يجب علينا توسيع التأثير العلمي لروسيا".