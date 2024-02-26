رئيس الدوما الروسي يلتقي محمد بن سلمان لبحث عدد من الملفات

التقى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ونقل فولودين، خلال اجتماعه مع بن سلمان، التحيات الحارة وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقام فولودين ووفد رفيع المستوى من مجلس الدوما بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى هذا البلد.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر باباكوف، ورئيسي لجنتي الشؤون الدولية والقضايا الزراعية ليونيد سلوتسكي، وفلاديمير كاشين، ورئيس لجنة الميزانية، أندريه ماكاروف، ورئيس لجنة الطاقة بافيل زافالني، و رئيسة لجنة تنمية المجتمع المدني أولغا تيموفيفا، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة فلاديمير غوتنيف، والسياحة سانجاجي تارباييف، والنائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية، شمسيل سارالييف، والنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية غليب خور، والنائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية، ناديجدا شكولكينا، وعضو اللجنة التجارية فلاديمير إيفانوف، ورئيس مؤسسة "روس سوترودنيشيستفو"، يفغيني بريماكوف.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت آفاقا واسعة للتعاون، وهناك إرادة سياسية من جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.

