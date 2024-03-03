شباب سلاح الشيش يحققون 3 ميداليات جديدة لمصر ببطولة أفريقيا بالقاهرة

نجح لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة، في تحقيق 3 ميداليات ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن عبدالرحمن طلبة لاعب منتخب مصر من الفوز بالميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز على بطل تونس محمد علي فوشا بنتيجة 15-4 في المباراة النهائية ليتوج بذهبية المنافسات.

وعلى نفس الصعيد، تمكن عمرو المعاملي وعمر صالح من حصد الميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي.

وبذلك يضيف شباب سلاح الشيش 3 ميداليات جديدة لحصيلة ميداليات مصر بالبطولة بواقع ذهبية وبرونزيتين.

ومثل منتخب مصر اليوم في منافسات الفردي كل من عبدالرحمن طلبة، عمر صالح، عمرو المعاملي وعمر يوسف.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.