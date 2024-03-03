الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش العراقي: الاجتماعات مستمرة مع التحالف الدولي لإنهاء مهمته بالبلاد

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبدالأمير يار الله، اليوم الأحد استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. 

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وقال رئيس الوزراء العراقي - الذي يترأس اللجنة، وفقًا لما أوردته قناة "العراقية الإخبارية" - إن "اجتماعا سيعقد كل 15 يوما"، مبينا أن "الاجتماعات تسير بشكل سلس وصولا إلى ملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق".

وأضاف أن "التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أية قوات عسكرية على الأرض"، لافتا إلى أن "لنقاش مع التحالف يركز على الجانبين الجوي والاستخباري"، مؤكدا أن "القوات البرية العراقية قادرة على أداء المهام ولا تحتاج لأية قوات لدعمها أو إسنادها".

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