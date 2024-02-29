مقبرة أم خشم.. مسيحية قديمة في العراق

في محافظة النجف العراقية، جنوب العاصمة بغداد، يقع موقع تاريخي بمثابة شهادة على تراث الأمة الغني والمتنوع: مقبرة أم خشم.

وتقول السلطات إن المقبرة التي تقع في حي الحيرة عمرها أكثر من 1800 عام.

في الوقت الحاضر ، يتم رعي الأغنام بالقرب من الموقع التاريخي حيث تم حفر القبور المسيحية.

توفر القبور التي تختلف في بنائها من تلك المغطاة بالجرار الفخارية إلى توابيت الفخار على شكل الجملون ، نافذة على ممارسات الدفن ومعتقدات المجتمعات المسيحية القديمة في العراق.

كانت الحيرة منطقة يسكنها مجتمع يسمى "العباد" ، ومعظمهم من المسيحيين، المقابر المسيحية هي بمثابة شاهد حي يتحدث عن التراث المسيحي والحضارة وتنوعنا الثقافي.

ومن بين تلك المقابر مقبرة المنابير المسيحية ومقبرة أم خشم، وتعتبر هذه المقبرة، أم خشم، واحدة من أكبر المقابر المسيحية في الشرق الأوسط، وقد تضاهي أو تصل إلى مكانة المقبرة المسيحية في الفاتيكان".

كان أحد الأعداء الرئيسيين للموقع هم اللصوص، ابتليت أم خشم بالحفريات غير القانونية والتخريب بسبب الإهمال وعدم كفاية الأمن من قبل السلطات العراقية.

يقوم اللصوص بسرقة الأشياء الثمينة المدفونة مع المتوفى، وتشمل هذه الكنوز والتحف جنبا إلى جنب مع الأشياء الشخصية مثل الصلبان أو الزجاجات التي تحتوي على العطور.

يأسف الباحثون لنقص الصيانة.

"لسوء الحظ ، تعرضت هذه المنطقة للتنقيب غير العادل وغير القانوني من قبل لصوص الآثار، تم استخراج المقبرة بعد عام 2003 بطريقة مرعبة ، وتم تهريب هذه الآثار إلى جهات مجهولة.

نأسف بشدة لإهمال الحكومة لهذه المقبرة وفشلها في حمايتها وآثارها".

شهدت أعقاب الغزو الأمريكي في عام 2003 فترة مظلمة من تصاعد أعمال النهب وتدنيس المواقع الأثرية في جميع أنحاء العراق.

تم اكتشاف المقبرة في منطقة الحيرة في عام 1986.