الحكومة العراقية تحسم موقفها بإنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق

أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" بأن الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في البلاد.

وحسب سبوتنيك، قال المصدر، للوكالة: "الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقات شاملة تقوم على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".

وأشار المصدر إلى أنه "لا صحة لوجود ضغوط تمارس على الحكومة من أجل استمرار عمل التحالف الدولي في العراق".

أكد المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، إيان مكاري، يوم أمس الجمعة، أنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق.

وقال مكاري، لوسائل إعلام أمريكية: "العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دورا قياديا فيه"، مشددا على أن "التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم".

وأضاف مكاري: "هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين"، وكشف المسؤول الأمريكي عن مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف". مضيفا: "بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش".

وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء الماضي، عن تفاؤله بالتوصل إلى إتفاق قريب بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، فيما أكد أن الجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية للبلاد.

وقال الرئيس العراقي، لإعلام سعودي: "النقاشات مستمرة بشأن خروج قوات التحالف الدولي وأنا متفائل باتفاق قريب"، مؤكدا أن "التواجد الأمريكي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة، وخروج القوات الدولية أو بقاؤها قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان".