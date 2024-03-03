شباب البحر الأحمر يشارك في المعسكر المجمع بشرم الشيخ

شارك شباب البحر الأحمر، في المعسكر المجمع بشرم الشيخ الفترة من 1 إلى 5 مارس 2024م ، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر).

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد السهم منسق عام برنامج أهل مصر و نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب.

وتمت مشاركة أبناء البحر الأحمر من حلايب والشلاتين وتم التنفيذ بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ

حيث تضمن المعسكر عدد من الزيارات لليوم الأول بالاستقبال والتسكين وجولة حره للسوق القديم واليوم الثاني ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وندوة عن التنمية البشرية

وزيارة النصب التذكاري.

وتم تنظيم جولة حرة للمشاركين لاستكشاف الموقع والتعرف على ماتشتهر به مدينة شرم الشيخ، وتضمنت الجولة العديد من الفعاليات المثيرة والممتعة، بما في ذلك التجول بشوارع وميادين شرم الشيخ والاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى المزيد من الفعاليات والأنشطة المهمة خلال الأيام المقبلة، من بينها ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية.

رافق الفوج للإشراف حنان محمد ثروت مشرف من الإدارة العامة لتنمية الشباب و عوض الله كرار عوض الله مدير مركز شباب الشلاتين .