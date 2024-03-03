كأس السوبر السعودي.. مواعيد المباريات والاندية المشاركة ومكان البطولة

تشهد مباريات بطولة كأس السوبر السعودي بالنسخة الحالية لعام 2024، مشاركة أندية الهلال والنصر والوحدة إضافة إلى الاتحاد.

الاندية المشاركة

وينافس الهلال على حسم لقب بطولة كأس السوبر السعودي، بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يلعب النصر كوصيف للدوري السعودي، بجانب الاتحاد حامل لقب "روشن" والوحدة وصيف الكأس.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

ويتقابل الهلال والنصر يوم 9 أبريل المقبل في إطار منافسات الدور نصف نهائي كأس السوبر، في ثاني لقاءات تلك المرحلة.

ووقع الاختيار على مدينة أبوظبي، لأجل استضافة فعاليات كأس السوبر السعودي، الذي ستجمع أولى مواجهاته بين الاتحاد والوحدة يوم 8 أبريل المقبل.

بينما سيكون ديربي الهلال والنصر، في عيد الفطر، على أن يُلعب نهائي المسابقة يوم 12 أبريل بين الفائزين من المباراتين.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها مباريات كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 فرق حيث نجح الاتحاد في التتويج بلقب النسخة الماضية.

وإليكم مواعيد كأس السوبر السعودي 2024

ـ يوم 8 ابريل - الاتحاد × الوحدة

ـ يوم 9 ابريل - الهلال × النصر

ـ يوم 12 ابريل - النهائي