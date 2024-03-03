إحصائيات الجامعات المصرية| 32 خاصة و10 أهلية و27 حكومية

كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن إحصائيات الجامعات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية للعام الجامعي الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن مصر تضم 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و10 جامعات أهلية، و9 أفرع لجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 10 جامعات تكنولوجية.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الجامعات التكنولوجية تدعم مسار التعليم التكنولوجي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونبه أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الرئيس السيسي أعلن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتأهيل الخريجين؛ تلبية لمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تنوع الروافد التعليمية في مصر.

دعم غير محدود لإنشاء الجامعات الجديدة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التعليم العالي بالدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي.

وألمح وزير التعليم العالي إلى اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة بمصر.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، من أجل الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً ثنائيًا مع الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجرى، والوفد المُرافق له؛ لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك.