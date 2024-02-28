برامج دراسية جديدة في الجامعات الأهلية

وافق مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على بدء برامج دراسية جديدة في عدد من الجامعات الأهلية المختلفة.

ونوه وزير التعليم العالي بتقديم برامج دراسية حديثة في الجامعات الأهلية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية.

ونوه وزير التعليم العالي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية المختلفة؛ لأنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية.

ووجه وزير التعليم العالي الجامعات الأهلية بتقديم خطط عملها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية.

البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية

وافق مجلس الجامعات الأهلية على اعتماد اللوائح الخاصة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" في كلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.

وافق مجلس الجامعات الأهلية أيضًا على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض في جامعة المنوفية الأهلية.

وأقر مجلس الجامعات الأهلية بدء الدراسة في برنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن في جامعة جنوب الوادي الأهلية.

وأقر مجلس الجامعات الأهلية اعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان في جامعة أسيوط الأهلية.

قائمة البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية