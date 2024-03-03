وزير التعليم العالي: نستهدف التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية بمصر

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة بمصر.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمجرية

وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، من أجل الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المنتدى سيكون فرصة هامة لزيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، ودعم جهود التعاون في مجال الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المُشترك، والتوافق حول التخصصات الأكاديمية التي يمكن التعاون بشأنها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الجديدة، لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي.

ونوه وزير التعليم العالي بالاهتمام بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفير محمد الشناوي السفير المصري في المجر، والسفير أندراس كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية والمجرية.