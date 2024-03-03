الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور .. معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين

معرض وزارة الزراعة
معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"

شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

خير مزارعنا لأهلينا

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، 

قام أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهلينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

txt

طلب إحاطة لضم الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة لكادر المهن الطبية وإعادة التكليف

ومن ناحيته سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة اكد بأن معرض خير مزارعنا لاهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة

وان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"

 اقامة المنافذ الثابتة

أكد على أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية

مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها  والمعرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءا.

والمعرض مستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.

txt

مستشار وزير الزراعة: السلع متوفرة داخل معرض "خير مزارعنا لأهلينا" بجودة عالية

مواد متعلقة

57 إجراء تنظيميًا لتطوير القطاع المالى غير المصرفي

المنيا تواصل زراعة أشجار زينة ومثمرة

وزير الزراعة: صرف 307 ملايين جنيه تمويلًا جديداً للمشروع القومي للبتلو

تخفيضات تصل لـ40%.. أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة

الجريدة الورقية