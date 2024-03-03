مستشار وزير الزراعة: السلع متوفرة داخل معرض "خير مزارعنا لأهلينا" بجودة عالية

في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، تم افتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية على مدار شهر رمضان، ويحتوي المعرض على كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير أرض مصر، ويتم بيعها مباشرة للمواطنين.

تخفيضات كبيرة

التخفيضات داخل المبادرة تصل إلى 50%، وذلك بسبب عدم وجود حلقات وسيطة، ويُؤكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن السلع المتوفرة داخل المبادرة ذات جودة عالية.

بالنسبة للأسعار، إليك بعض التفاصيل:

- لحوم البلدي: 300 جنيه للكيلو.

- الكبدة: 00 جنيه للكيلو.

- الدواجن*: كيلو و10 جرامات بـ 100 جنيه.

- السكر: 27 جنيهًا.

- الأرز: 27.5 جنيه.

- البصل: 10 جنيهات للكيلو.

- البطاطس: 5 جنيهات.

المعرض يحتوي على 200 سلعة تُباع بأسعار تنافسية وجودة عالية.