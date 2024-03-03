طلب إحاطة لضم الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة لكادر المهن الطبية وإعادة التكليف

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام المجهود الكبير للنائب محمود نجيب مشعل" نائب دمياط"، لتقدمه بطلب إحاطة للمطالبة بضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة لكادر المهن الطبية، وإعادة تكليف الأطباء البيطريين لسد العجز في الوحدات البيطرية، معربا عن شكره للنائب محمود مشعل، ورئيس نقابة دمياط الفرعية الدكتور سعيد كيوان وأمين نقابة دمياط الدكتور فريد مراد.

أكد النقيب العام على التواصل المستمر مع مجلس الوزراء والجهات الحكومية ومجلس النواب، لإنهاء مشكلة الكادر للأطباء البيطريين فى مختلف الوزارات، والتأكيد على أحقية الأطباء البيطريين فى إعادة التكليف، نظرا للحافظ على صحة المواطن المصري والعجز الشديد بالوزارات والوحدات البيطرية والمجازر وغيرهم.