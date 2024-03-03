الاتحاد السكندري وانبي.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الدوري الممتاز الليلة

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على إنبي على أرضية ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: سيف تقا- مصطفى إبراهيم- عمرو صالح- شريف رضا.

الوسط: كريم الديب- عبدالغني محمد- مورو ساليفو- فان ديرك

الهجوم: أدهم علاء- بواتينج.

تشكيل انبي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: مصطفى دويدار – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد.

الوسط: عبد الرحمن عماد – مودي ناصر – زياد كمال – محمد حمدي.

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو.

موعد مباراة إنبي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة إنبي والاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت، في مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة إنبي والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف إنبي والاتحاد السكندري في جدول ترتيب الدوري الممتاز

يأتي إنبي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في المركز الأول برصيد 26 نقطة، جمعهم من 14 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي أخرها الفوز على حساب نظيره زد بهدف دون رد.

فيما يحتل الاتحاد السكندري في المركز السادس في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 12 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي أخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الماضية.

حكام مباراة إنبي والاتحاد السكندري

ويدير المباراة محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا من رجب محمد مساعد اول ومصطفي حسين مساعد ثاني ومحمد عباس مايو حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو واحمد حمدي حكم فيديو مساعد.