الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن عن صد 5 هجمات أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 143 طائرة من دون طيار تابعة لقوات كييف

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الدفاع الروسية: قواتنا عززت مواقعها التكتيكية على محور كوبيانسك

وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".

وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.

وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية 13 هجومًا للعدو وحيدت نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 دبابات و5 مركبات قتال مشاة ومدرعتين و4 سيارات ووحدات مدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.

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