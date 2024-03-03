الدفاع الروسية تعلن عن صد 5 هجمات أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".

وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.

وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية 13 هجومًا للعدو وحيدت نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 دبابات و5 مركبات قتال مشاة ومدرعتين و4 سيارات ووحدات مدفعية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.