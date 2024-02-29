الدفاع الروسية: قواتنا عززت مواقعها التكتيكية على محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية عززت مواقعها التكتيكية على محور كوبيانسك في خاركيف وتمكنت من تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



النائب بوب سيلي: الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة

وفي سياق آخر، أفاد النائب البريطاني، بوب سيلي، بأن الجيش الأوكراني يواجه هزيمة وشيكة، بسبب نقص الذخيرة التي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من توفيرها له.

وقال سيلي: "حقيقة خطيرة بدأت تظهر في أوكرانيا. فقد بدأت كييف تخسر تدريجياً في الصراع مع روسيا لأنها لا تملك الذخيرة الكافية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم الوفاء بوعود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة… ونتيجة لذلك، بدأت أوكرانيا تفقد أراضيها".

وأشار النائب في مقال لصحيفة "سبكتاتور" إلى أنه في حين تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص الأسلحة، فإن قدرة الصناعة العسكرية الروسية آخذة في النمو. ويرى أنه إذا استمر الوضع في التطور على هذا النحو فإن الجيش الأوكراني سيواجه الهزيمة.

وأضاف: "في شرق البلاد، حيث ذهبت الأسبوع الماضي، يتحدثون عن المدينة التي ستسقط بعد ذلك. الجنود غاضبون لأن رفاقهم يموتون بسبب نقص الذخيرة.… إذا استمر هذا فإن أوكرانيا تنتظر كارثة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية على مدينة أفدييفكا بالكامل، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.