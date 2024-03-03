الدفاع الروسية تعلن إسقاط 143 طائرة من دون طيار تابعة لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة من دون طيار تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة "بيرقدار".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 منطقة".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي نظامين لإطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "هيمارس".

بالإضافة إلى ذلك، في غضون 24 ساعة، تم تدمير 143 طائرة من دون طيار أوكرانية، بما في ذلك "بيرقدار"، وذلك في مناطق فولوكيتينو ومنطقة سومي وكراسنوغوريفكا وأورلوفكا وفيرخنيتورتسكوي وبيرفومايسكوي وبافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف، ونيو شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا، بيريسلاف وسكادوفسك في مقاطعة خيرسون.

وفي اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية النار على حشد من القوات والمعدات التابعة للكتيبة "25" المحمولة جواً، وكتيبة الهجوم الجوي "95"، ولواء المشاة "141"، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك، بيشانوي، بيريستوفو وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف.



