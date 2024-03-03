إطلاق قافلة دعوية للائمة المساجد بمنطقة الرمل بالإسكندرية

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة دعوية داخلية لإدارة أوقاف الرمل، شتملت على مقرأة قرآنية للائمة ومجلساً للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الفلكي التابع لإدارة أوقاف الرمل.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لخدمة القرآن الكريم وأهله وتنفيذا لتعليمات معالي الوزير بتكثيف الأنشطة الدعوية القرآنية والمقارئ، والشيخ حسن المرادني مدير إدارة أوقاف الرمل.



وأكد الشيخ سلامة، أن المديرية تسعى جاهدة للتوسع في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية تنفيذاً لتوجيهات معالى الوزير واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك ثم انطلق السادة أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف الرمل.



وقام وكيل الوزارة بجولتين مروريتين الأولى جولة مفاجأة في صلاة الفجر على مساجدإدارة أوقاف وسط والثانية عقب الانتهاء من المقرأة شملت عددا من مساجد إدارات (الجمرك - شرق - الرمل) للاطمئنان على إعداد المساجد وتنظيفها استعدادا لاقامة شعائر صلاة الجمعة.



جدير بالذكر أنّ الائمة أدوا خطبة الجمعة اليوم مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها

وقد بين الشيخ سلامة أننا بَيْنَ يَدَيْ مَوْسِمٍ مِنْ مَوَاسِمِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، اخْتَصَّهُ اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، فَأَنْزَلَ فِيهِ خَيْرَ كُتُبِهِ عَلَى أَفْضَلِ رُسُلِهِ.

فَرَضَ اللهُ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، وَسَنَّ لَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قِيَامَهُ؛ إِنَّهُ شَهْرٌ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، فِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

مؤكدا أنَّ شَهْرَاً بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، وَمَوْسِمَاً بِهَذِهِ الْمَهَابَةِ لَجَدِيرٌ بِأَنْ يَتَسَابَقَ فِي اسْتِغْلَالِهِ مُبْتَغُو الْجَنَّةِ وَطُلَّابُهَا، وَالرَّاغِبُونَ فِي الْحُورِيَّاتِ وَخُطَّابُهَا.

هذا وقد وجه وكيل الوزارة جميع الإدارات بمتابعة تنفيذ توجيهات أ.د الوزير بخصوص برامج تنظيف المساجد وتزينها استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.