فرق الجودة والاعتماد تتفقد المعاهد الأزهرية بالإسماعيليّة وفايد

قامت فرق الجودة والاعتماد بإدارة المعاهد الأزهرية بمشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بتفقد عدد من المعاهد المرشحة للاعتماد بإدراتي الإسماعيلية وفايد.

وكان في استقبال فرق المراجعة الخارجية الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور تامر بدران مدير إدارة الجودة، والدكتور محمد محمود، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وعبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة، وعلي سليمان، موجه متابع، وحسين رسمي، موجه متابع، وذلك بمعهد الشهيد محمد إبراهيم الابتدائي، بإدارة الإسماعيليّة الأزهرية، وفتيات أبو سلطان الإعدادية بإدارة فايد.

واطمأن فضيلته على جاهزية تلك المعاهد، وعدم وجود معوقات، كما قام بالمرور على الفصول الدراسية ومتابعة المناهج الدراسية وحجرات المعاهد؛ ونقل فضيلته لفريق المراجعة الخارجية تحية وترحاب فضيلة الإمام الأكبر، وفضيلة وكيل الأزهر، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويختلف نظام التعليم في المعاهد الأزهرية عن نظام التعليم الرسمي أو التابع لوزارة التربية والتعليم، فهو يتم عبر مواد تختص بعلوم الدين، وتسمى المواد الشرعية، دون إغفال المواد الأخرى المأخوذة من مناهج وزارة التربية والتعليم وتسمى المواد الثقافية.

ويشمل التعليم في المعاهد الأزهرية كل المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال إلى المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية والثانوية، وأيضا يمكن استكمال الدراسيسة الجامعية في جامعة الأزهر.

ويقدم قطاع المعاهد خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم..