ITZAIN تعلن مشاركتها الأولى في ليب 2024 وتستهدف التوسع بالسوق السعودية

أعلنت شركة اي تي زين "ITZAIN" - رائدة الحلول الرقمية – عن مشاركتها الأولى في النسخة الثالثة من مؤتمر "ليب" (LEAP)، المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل في العاصمة السعودية الرياض بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كل من "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، وتستعرض الشركة منتجاتها البرمجية الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي بالشركات والمصانع في القطاعات المختلفة.

وتأتي مشاركة "ITZAIN" الأولى في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية، تحت شعار "التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، لاستعراض إثر حلولها الريادية في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على دور خدماتها وحلولها المبتكرة في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تخطوها المملكة العربية السعودية بثبات، ومشاركة خبرات "ITZAIN" في توظيف تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإرساء معايير جديدة لجودة وموثوقية الخدمات.

أعرب المهندس أحمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة "آى تى زين" عن سعادته بالمشاركة الأولي في المؤتمر التقني الدولي "ليب 2024" والذي يشكل منصةً استراتيجية للشركة لعرض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء من المؤسَّسات والشركات بالقطاعات المختلفة، لا سيما وأن الحدث يستقطب أكثر من 172 ألف زائر من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1000 من الخبراء والمختصين وصُنَّاع القرار وقادة الفكر، ليشكل بذلك الحدث الأبرز عالمياً لمواكبة أحدث اتجاهات التقنية واستشراف ملامح المستقبل من المنظور الرقمي.

أوضح عمر أن "ITZAIN" تستهدف عرض أحدث حلولها البرمجية الحديثة التي تواكب التطور الذي يشهده السوق السعودي، حيث تستعرض حلاً مبسطاً لربط القطاعات والمنشآت المختلفة بمنظومة الزكاة والدخل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، بحيث يخدم الفئات المتعددة "B2B-B2C" ويستهدف الشركات والهيئات والمصانع التي تحتاج إلى منظمة الفاتورة الالكترونية وربطها مع منظومة الزكاة والدخل التابعة لهيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" والتي توفر خطوات كثيرة من آليات العمل والربط المباشر بالزكاة والدخل في المرحلتين.

كما تستعرض "ITZAIN" برامج أتمتة عمليات سير العمل Workflow Automation والمصمم خصيصاً لتحسين التواصل والتعاون بين مختلف الإدارات إلكترونياً دون استخدام أي أوراق، والذي يستهدف الشركات الكبيرة التي تحتاج الي تحول رقمي ومواكبة التكنولوجيا المتطورة وتحويل كافة خطوات سير العمل إلى خطوات الكترونية، بما يعكس التزام "ITZAIN" بتقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات وطموحات شركائنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الرقمي."

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ITZAIN" أن شركته تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بشكل كبير في السوق السعودية والتعاون مع العديد من الشركات والمصانع الخاصة بجانب القطاعات والمؤسسات الحكومية،وتوفير حلول رقمية وتكنولوجية مُدعمة بالذكاء الاصطناعى، مشيراً أن السوق السعودي من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على هذا القطاع في المملكة حاجز 34.5 مليار دولار هذا العام 2024 حسب أحدث التقارير الدولية.