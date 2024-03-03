تقييم محطات مياه الشرب والصرف الصحى الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شرمة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم شهريا مراجعة وتقييم جميع المحطات الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM والتى يبلغ عددها 27 محطة، وذلك بهدف الحفاظ على الحالة الفنية لتلك المحطات واستدامة كفائتها واستمرار اعمال التطوير والتحديث بها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم شهريا التاكد من الالتزام بتطبيق ستة معايير رئيسية للتقييم تتمثل فى تطبيق التشغيل الامثل والصيانة القياسية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وتوافر الكفاءة الفنية للمحطات والاهتمام بنظافة وتنسيق الموقع العام والمبانى الادارية وعنابر التشغيل.

وأشار المهندس حسام طه مدير الادارة الفنية المستدامة TSM، إلى انه يتم تقييم 7 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 343000 متر مكعب لكل يوم و 5 محطات مياه كبرى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب لكل يوم و 3 محطات معالجة صرف صحى تبلغ طاقتها التصميمية 102500 متر مكعب لكل يوم و 12 محطة رفع صرف صحى وشبكاتها تبلغ طاقتها التصميمية 151000 متر مكعب لكل يوم