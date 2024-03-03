برلمانية تكشف أهمية قانون الضمان الاجتماعي

أكدت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.

قانون الضمان الاجتماعي

واوضحت “سليمان”، خلال لقاءها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن”، مؤكدة أنه سيتم دمج تلك الفئات ضمن فئات "تكافل وكرامة".

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وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، إضافة إلى ضمان وجود دعم نقدي لضمان العملية التعليمية، وتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.