جامعة القناة تفوز بثلاث ميداليات في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية

حصد ثلاثة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية التي أقيمت مؤخرا في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس الجاري فى إطار الدورة (51) بتنظيم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا .

جاءت مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.

وحقق الطالب سعيد هلال عبد الفتاح سيد - وزن 89 ك بمجموع 303 ك في الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

كما حقق اللاعب محمد طارق محمد السيد درغام- وزن 81 ك مجموع 281 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حقق اللاعب جمال السعيد رجب السعيد- وزن 102ك مجموع 237ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ونظم لمشاركة الطلاب - الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.قام بالتنسيق للمشاركة - الإدارة العامة لرعاية الشباب