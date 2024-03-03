خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار تدوين الأسعار على السلع

قال الدكتور على الأدريسى، الخبير الاقتصادى، أن تدوين الأسعار على السلع خطوة مهمة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أنه لابد من الالتزام بها من قبل التجار وجهاز حماية المستهلك حيث يساهم فى خفض الأسعار الأيام المقبلة.

وأضاف الإدريسي فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن أى خطوة تتخذها الدولة لضبط الأسعار ينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال محاربة الاحتكار والتخزين وتوصيل المنتجات بأسعارها العادلة والجودة المطلوبة للمواطن.

وقد أصدرت وزارة التموين قرارا مهمًا جديدًا أمس السبت، لضبط أسعار السلع الأساسية ومنها الأرز والسكر والزيت في الأسواق.

وشدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة كتابة وتدوين أسعار السلع الأساسية على العبوات الخاصة بها.

تدوين أسعار السكر والأجبان والفول المعبأ

ووجَّه وزير التموين في قرار وزاري أصدره اليوم برقم 5 لسنة 2024، بكتابة أسعار سلع كل من الأرز والسكر والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة، على العبوات الخاصة بها.

وجاء في قرار وزير التموين «إنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كل حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشؤونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبشأن شركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية، على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.